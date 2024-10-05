Гастроэнтеролог: осенью для здоровья нужны сезонные овощи и зелень

Наталья Харченко, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (EMC), напомнила в беседе с RT, что осенью следует включать в свой рацион сезонные овощи и зелень.

«Одно из главных правил, которому стоит следовать осенью, — включать в свой рацион сезонные овощи и зелень. Обратите внимание на капусту, репу, кабачок и тыкву. А ещё не забудьте о богатых витамином С и полезными микроэлементами сезонных фруктах — яблоках, грушах, сливах, цитрусовых», — добавила эксперт.

По её словам, важно помнить, что 75% иммунитета зависит от состояния микрофлоры кишечника.

«Для её укрепления важно прежде всего ограничить потребление продуктов с большим количеством сахара. Дело в том, что простые углеводы — любимая пища патогенной микрофлоры и грибов. А их рост в нашем организме значительно снижает иммунитет», — предупредила собеседница RT.

Чтобы дополнительно поддержать защитные силы организма, в межсезонье стоит увеличить в рационе количество жирной рыбы и морепродуктов, посоветовала Харченко.

«Йод и витамин D в их составе помогут укрепить иммунную систему для борьбы с вирусами. Осенью, как и в любое другое время года, важно правильно и сбалансировано питаться. А краски сезонных овощей, фруктов, зелени помогут и разнообразить рацион яркими цветами, и укрепить иммунитет, и улучшить настроение в дождливые, пасмурные и холодные дни», — заключила специалист.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», подчеркнула в беседе с RT, что рис — натуральный источник витаминов группы B, необходимых для здоровья нервной системы.