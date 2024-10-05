Врач рассказал, какой продукт поможет при борьбе с атеросклерозом

Настоящий бич современного человека, особенно в почтенном возрасте – атеросклероз.

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Давно известно, что атеросклеротические бляшки крайне опасны. О простом и доступном средстве для борьбы с ними рассказал врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев, передаёт Pensnews.ru.

По словам специалиста, обычные тыквенные семечки способны очищать кровь от холестерина, а также замедлять рост атеросклеротических бляшек.

«У большинства пожилых людей есть проблема с повышенным уровнем холестерина, с атеросклеротическими изменениями сосудов, – отметил он. – А в тыквенных семечках много полезных жирных кислот, так как там содержатся растительные жиры».

Кроме того, добавил Арзамасцев, тыквенные семечки помогают повлиять на липидный спектр и на образование атеросклеротических бляшек, уменьшив их рост.

«А ещё тыквенные семечки, благодаря высокому содержанию цинка и кремния, положительно влияют на иммунитет и улучшают защитные функции кожи», – резюмировал нутрициолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Арзамасцев рассказал о пользе огурцов для пенсионеров.