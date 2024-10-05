Почему люди теряют зрение и можно ли остановить этот процесс

Россия заняла третье место в мире по распространенности близорукости среди молодежи, установили китайские ученые. «Вечерняя Москва» узнала у офтальмохирурга высшей категории, члена Американской академии офтальмологии Ирины Федоровой, почему молодежь в России теряет зрение и как это предотвратить.

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По ее словам, не только российская молодежь теряет зрение. Эта проблема касается молодых людей по всему миру из-за того, что они слишком увлекаются гаджетами и практически весь день сидят перед экранами.

«Процесс зрения при использовании гаджетов происходит постоянно в режиме спазма аккомодации — это расстройство, при котором ухудшается видимость вдаль и быстро утомляются глаза при работе на близком расстоянии. Именно спазм аккомодации влияет на существенное ухудшение зрения», — сообщила врач.

Офтальмолог отметила, что предотвратить потерю зрения в современных реалиях можно, только если молодые люди будут сохранять гигиену зрительного процесса. Для этого:

Необходимо увеличить масштаб шрифта в телефонах;

Не сидеть целыми днями перед экранами гаджетов. Если это необходимо по работе, значит, нужно делать перерыв, подходить к окну и смотреть на далеко лежащие предметы;

Необходимо создавать условия для аккомодации собственного хрусталика, который должен настраиваться на даль и на близь, а не работать только на близь.

«Это единственный вариант, который может помочь сохранить хорошее зрение на долгие годы», — подчеркнула Федорова.

В Индии разработали капли для глаз, которые, как обещают создатели, помогут скорректировать зрение и вылечить дальнозоркость. Ожидается, что вскоре их можно будет приобрести в аптеках Индии, а затем и в России. Что известно об этих каплях, почему они могут лечить только дальнозоркость и способно ли это средство заменить операцию, как утверждают создатели, — в материале «ВМ».