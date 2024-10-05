Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде квашеной капусты

Квашеная капуста — традиционный продукт, известный своим насыщенным вкусом и полезными свойствами. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе и возможном вреде этого продукта для здоровья.

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Процесс приготовления квашеной капусты включает укладку свежих овощей (капусты, моркови) в банки, добавление соли и сахара. В результате начинается процесс ферментации, в ходе которого образуются молочная кислота и молочнокислые бактерии.

Квашеная капуста содержит витамин С, клетчатку и молочнокислые бактерии, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию здоровья кожи и микрофлоры кишечника, а также улучшают пищеварение.

Однако употребление квашеной капусты должно быть умеренным: оптимальное количество для взрослых составляет около 100–200 граммов в день.

«В квашеной капусте много клетчатки и пробиотиков, их избыток в рационе может привести к вздутию и дискомфорту в животе. Кроме того, в такой капусте обычно довольно много соли, которая негативно влияет на артериальное давление и способствует отекам», — приводят слова врача «Известия».

Некоторые люди должны ограничивать или полностью исключать употребление квашеной капусты из-за возможных проблем со здоровьем, таких как гастрит, язва, рефлюкс, нарушения работы почек и артериальная гипертензия.

Важно помнить, что испорченная квашеная капуста может вызвать пищевое отравление. Признаки испорченности включают неприятный запах и появление плесени на поверхности капусты или рассола.

Вегетарианство и веганство крайне опасны для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, поскольку такой рацион приводит к дефициту необходимых микроэлементов в организме. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.