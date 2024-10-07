Профессор объяснила, как легче просыпаться в темное время года

Вера Ларина — профессор, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова — рассказала, как адаптироваться к осеннему времени и сохранить энергию.

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По словам эксперта, крайне важно не менять привычный распорядок: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, продолжительность сна должна составлять от 7 до 9 часов. Это позволит организму постепенно адаптироваться к изменениям светового дня.

Тем, кто сталкивается с трудностями при пробуждении в тёмное время года, рекомендуется включать яркий свет сразу после пробуждения, а также открывать шторы или жалюзи.

Если этих мер недостаточно, возможно воспользоваться специальными лампами с определённой длиной волны, которые благодаря определённой яркости света подавляют выработку гормона мелатонина и способствуют более лёгкому и быстрому пробуждению.

Профессор подчёркивает, что сокращение светового дня влияет на циркадные ритмы организма и увеличивает выработку гормона сна — мелатонина. Чтобы улучшить самочувствие и сохранить энергию в пасмурные осенние дни, важно вести активный образ жизни, уделять время прогулкам на свежем воздухе, правильно питаться, избегать переутомлений и переохлаждений.