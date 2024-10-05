Как предотвратить проблемы с позвоночником офисным работникам

Травматолог-ортопед, нейрохирург, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал в беседе с RT, что работа в офисе может значительно сказаться на состоянии позвоночника, но большинство проблем можно предотвратить.

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«К сожалению, работа за компьютером в первую очередь сказывается на шее, вызывая боль в этой области. Так происходит, если монитор находится ниже уровня глаз и человеку постоянно приходится опускать голову, чтобы нормально видеть экран. Это приводит к чрезмерному напряжению мышц шеи и трапеции. Долгое сидение на стуле также создаёт избыточное давление на область поясницы. Из-за этого в конце рабочего дня обычно болит всё тело», — пояснил Наумов.

Кроме того, как рассказал доктор, многие офисные работники в силу малоподвижного образа жизни уже имеют ряд проблем со спиной.

«Длительное нахождение в неправильном положении за компьютером приводит к искривлению позвоночника. Например, всеми любимое положение «нога на ногу» ведёт к асимметрии в работе мышц и последующему развитию сколиоза. Если же у человека в принципе не укреплён мышечный корсет (пресс, мышцы спины и ног), то неправильное сидение может привести к развитию остеохондроза, межпозвоночных грыж и протрузий», — предупредил он.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует грамотно организовать рабочее место и следить за физической активностью.

«Самое первое и простое правило: делайте перерывы каждые 45 минут — час. Встаньте, сходите за водой, прогуляйтесь пять минут и возвращайтесь обратно на рабочее место. Это позволит разгрузить ваш позвоночник. Далее: начните регулярно заниматься спортом два-три раза в неделю, особенно хорошо для спины подходит плавание. И последнее: организуйте рабочее пространство. Лучше всего купить подставку под ноутбук и работать на эргономичном кресле с поддержкой поясницы. Если такого кресла нет, то купите поддержку для поясницы, её ещё называют поясничным упором», — пояснил собеседник RT.

Эксперт также советует держать бёдра параллельно полу, а если они не касаются пола, то использовать подставку.

Врач призвал по возможности сидеть прямо, опираясь на спинку стула, а во время рабочего дня делать небольшую разминку для шеи и спины, чтобы снять напряжение.

Однако, как пояснил Наумов, если боли в спине настигают человека регулярно, это повод обратиться к врачу.

«Болевой синдром, который длится больше трёх месяцев, приобретает хронический характер и требует обязательного посещения травматолога-ортопеда», — заключил он.

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