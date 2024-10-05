Осенний рацион: какие продукты выбрать в октябре

Эксперты портала "Здоровое-питание.рф" отмечают, что с приходом октября и холодов стоит обогатить рацион полезными продуктами. Пока ассортимент не сократился, стоит добавить в своё меню ценную тыкву, богатую бета-каротином и железом. Не следует забывать про кабачки и патиссоны.

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"Включите баклажаны, помидоры, огурцы, морковь, свеклу, перец, топинамбур, сельдерей, чеснок и разные виды капусты. Картофель и батат полезны, но следите за употреблением из-за содержания крахмала", - советуют специалисты.

Из зелени полезны шпинат и полевой салат. Пополнить корзину нужно также яблоками, грушами, айвой, сливой и ягодами, такими как клюква и облепиха. Они укрепят иммунитет и предотвратят простуду.