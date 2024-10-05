Врач рассказал, как избавиться от изжоги

Врач Владимир Попов рассказал, чтобы избавиться от изжоги, необходимо добавить в рацион овсянку, кускус и бурый рис.

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Он порекомендовал тем, кто сталкивается с подобными проблемами ЖКТ, обратить внимание на цельнозерновые крупы, а также на морковь, свеклу, кабачки, спаржу, брокколи, зеленую фасоль, некислые фрукты. Высокое содержание в этих продуктах клетчатки дает чувство сытости и позволяет избегать переедания, которое способно спровоцировать изжогу.

Нейтрализовать кислоту желудочного сока могут помочь щелочные продукты: цветная капуста, дыня, бананы и орехи. Эксперт также назвал продукты, которые провоцируют изжогу.

К ним он отнес продукты с высоким содержанием жира, соли или специй: жирное мясо, бекон, фастфуд, чипсы, пицца, копченые колбасы, острые приправы, соусы и кетчуп. Также в эту категорию входят цитрусовые, кислые овощи и фрукты; черный кофе, газировки и алкоголь; хрен, лук, чеснок, а также шоколад и сладости, передает «КП».

Изжога — ощущение жжения или дискомфорта в груди, вызванное попаданием желудочного сока в пищевод. Можно ли избавиться от изжоги и как питаться, чтобы испытывать это состояние как можно реже? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала врач-эндокринолог cети «Клиника Фомина» в городе Уфа Динара Иксанова.