Как похудеть в бедрах женщине за 30: три проверенных метода

Женщины за 30 иногда задумываются, как похудеть в области бедер. Эксперты фитнес-индустрии посоветовали три проверенных метода.

Первое, с чего стоит начать, если Вы хотите обрести бедра мечты, — внимательнее следить за своим питьевым режимом и рационом питания. Нехватка воды провоцирует отеки, из-за чего ноги могут казаться более полными. Что касается питания, то необходимо следить за количеством потребляемых калорий. В рацион стоит добавить овощи, фрукты. От газировки, жирной и сладкой пищи стоит отказаться, поскольку она провоцирует отеки. При этом диетологи подчеркивают: еда не должна быть под запретом, достаточно сократить потребление высококалорийной пищи, чтобы быстро достичь первых результатов.

Второй шаг к красивым бедрам — кардионагрузки. Необязательно сразу идти в зал и нанимать тренера. Начните с ежедневных прогулок и зарядки, чтобы организм привык к нагрузкам. После этого можно попробовать заниматься скандинавской ходьбой, бегом, плаванием и другими активностями.

Третий метод, о котором часто забывают, — косметологические процедуры. Обертывания, конечно, не сожгут накопленный жир в области бедер, однако помогут сделать кожу более эластичной и упругой. Вы можете записаться на консультацию к специалисту и уточнить, какая процедура будет наиболее эффективна в Вашей ситуации. В Сети пишут, что в похудении помогает вакуумный массаж, миостимуляция, ультразвуковой липолиз, аппарат LPG и другие услуги сферы красоты.