Диетолог: ферментированные продукты улучшают микробиоту кишечника

Что такое ферментированные продукты и в чем их польза? Об этом в интервью радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Ферментированные продукты – это все то, что обрабатывается при определенных тепловых условиях размножением определенных бактерий, которые меняют вкус, вырабатывая короткоцепочечные жирные кислоты. Такие продукты легче перевариваются и улучшают микробиоту кишечника. К ним относятся: квашеная капуста, моченые яблоки, хумус, творог, соевый соус. При этом не все ферментированные продукты считаются правильными и полезными.