Исследователи рассказали об опасности посуды из черного пластика

Учёные пришли к выводу, что чёрный пластик, который содержится в кухонных принадлежностях, разрушает иммунную систему и может провоцировать различные заболевания. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В эксперименте было изучено 85% продукции из такого материала. По результатам опытов, специалисты обнаружили токсичные вещества, которые используются для предотвращения возгораний. Этот материал часто используют при производстве внешних корпусов телевизоров и электроники. Когда их срок службы подходит к концу, их отправляют на переработку. После этого из старой электроники делают пластик для пищевых контейнеров, кухонной утвари, игрушек или канцелярских товаров.

По данным исследования, присутствие токсичных веществ в игрушках и посуде способно привести к заболеваниям эндокринной системы, а также плохо влиять на развитие детей.