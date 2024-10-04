Кардиолог назвала продукт, который снижает риск инсульта

Врач-кардиолог Ольга Бокерия назвала продукт, регулярное употребление которого снижает риск развития инфаркта и инсульта.

В своём Telegram-канале она, в частности, заявила, что всего одно куриное яйцо в день держит в норме уровень триглицеридов в крови, что способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, люди, регулярно употребляющие данный продукт, на 30% реже умирали от геморрагического инсульта, чем те, кто не ел продукт. Также включившие в рацион яйца пациенты демонстрируют меньшее прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний.

«Риск даже уменьшается. В исследовании люди, которые съедали по одному яйцу в день, были на 20% меньше склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто яйца не ел», – резюмировала Бокерия.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», специалисты назвали продукты-лекарства, без регулярного употребления которых увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.