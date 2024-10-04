Ошибки в использовании контрацепции, которые допускают почти все

От грамотно подобранного способа контрацепции зависит как процент защиты от нежелательной беременности, так и спокойствие по поводу отсутствия половых инфекций. Гинеколог Анна Зайцева рассказала нам об ошибках во время подбора/использования контрацептивов разного рода, которые совершают практически все.

КОК

Наверное, второй по популярности способ контрацепции в мире после презервативов. Важный момент — гормональные контрацептивы может назначать только врач, основываясь на индивидуальном чекапе пациента. Самостоятельно подобрать препарат невозможно для полной защиты.

Анна: «Выбирая КОКи по совету подруг, вы рискуете сбить цикл или, что хуже, заработать большие проблемы с репродуктивной системой. Я уже не говорю, что как контрацептив неправильные препараты могут не сработать в вашем случае».

Не занимайтесь самолечением!

ППА

Прерванный половой акт пользуется большой популярностью среди молодежи, но специалисты в принципе не считают этот метод полноценной контрацепцией. Как говорит наш эксперт, если вы достаточно долго предохраняетесь подобным образом и до сих пор не столкнулись с беременностью, дело не в надежности ППА, а в возможных проблемах в репродуктивной системе у вас или партнера, мешающих осуществить оплодотворение. Кроме того, ППА никак не защищает от половых инфекций, поэтому при отсутствии постоянного партнера вы рискуете столкнуться с опасными ЗППП.

Презервативы

Самый простой и доступный способ контрацепции, не требующий особой подготовки.

Анна: «Единственное, на что я прошу обращать внимание пациентов, — качественный бренд. Не экономьте на своем здоровье, выбирая дешевые презервативы».

Второй момент — правильный размер презерватива. Латексные «помощники» имеют свою размерную сетку, а потому очень важно точно знать, какой размер подходит именно вашему мужчине, в противном случае вы столкнетесь с разрывом презерватива или же дискомфортом со стороны мужчины, из-за чего он будет настаивать на отказе от барьерной контрацепции.

Спермициды

Довольно сомнительный способ контрацепции, который подходит далеко не всем. Гинеколог предупреждает, что действие средства наступает через 15 минут после использования, важно выдержать паузу. Уже через час действие спермицидов заканчивается, что не слишком удобно, ведь приходится отвлекаться и следить за временем.