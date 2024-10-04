Терапевт объяснила, чем пыльные бури опасны для здоровья

Пыльные бури могут пагубно отразиться на здоровье, поскольку частицы пыли способны вызвать различные заболевания, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Яна Шмелева. По ее словам, пыль может повлиять на дыхательные пути и ухудшить состояние людей с хроническими заболеваниями.

Частицы могут вызывать различные заболевания или отяготить течение имеющихся, например бронхит, эмфизема, а также заболевания сердечно-сосудистой системы — главные инфекции. Могут возникнуть раздражения на коже. Очевидно, что пыль может стать причиной смерти или травм из-за банального ухудшения видимости на дороге, — объяснила медик.

Врач отметила, что чем меньше пыльные частицы, тем хуже это для здоровья человека. Пылинки среднего размера могут накапливаться в легких, а более мелкие могут даже проникать в кровеносную систему. Они усугубляют сердечно-сосудистые заболевания, а также увеличивают риск развития рака легких. Однако такое вероятно, только если частицы пыли постоянно и в большом количестве попадают в организм.

Поэтому при приближении пыльной бури необходимо плотно закрывать окна и дверь в доме, а также избегать ненадежных зданий, электрических сетей и деревьев, если вы находитесь на улице. Не стоит прятаться в ветхих зданиях, а если вы в машине, то при потере видимости лучше остановиться, выключить двигатель, плотно закрыть двери и окна, — добавила Шмелева.

Кроме того, на улице нужно надевать маску или же закрывать лицо шарфом, подытожила терапевт.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и Подмосковье не может быть песчаных бурь, поэтому все сообщения об этом — абсолютная ерунда. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в столице в ближайшие дни могут произойти подобные катаклизмы.