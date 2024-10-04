Врач назвала пять простых упражнений для здоровой осанки

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова назвала топ-5 простых упражнений из пилатеса, которые помогут сохранить здоровую осанку. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Начать специалист предложила с имитации плавания. Для этого нужно лечь на живот, на вдохе вытянуть руки вперед и совершить попеременные движения руками как при плавании брасом. Далее следует выполнить прогиб спины из положения на четвереньках: на вдохе прогнуться в пояснице, на выдохе вернуться в исходную позу.

Следующее упражнение — обратный прогиб на животе.

«Ноги вытянуть и свести вместе, руки протянуть вдоль туловища или согнуть по бокам. На вдохе поднять плечи и корпус настолько, насколько позволяет уровень физической подготовки. Зафиксировать положение на две-три секунды до ощущения напряжения в позвоночнике, затем вернуться в начальную позицию», — описала правильную технику Федосова.

Также врач посоветовала выполнять подъемы корпуса из положения лежа с согнутыми в коленях ногами. Кроме того, Федосова рекомендовала делать наклоны туловища в стороны.

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