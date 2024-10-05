Как сделать ходьбу регулярной привычкой

Для того чтобы сделать ходьбу частью своей жизни и получить от этого массу пользы для здоровья, нужно планировать прогулки заранее и использовать шагомер. Об этом в пятницу, 4 октября, заявил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины клиники академика Ройтберга АО «Медицина» Кирилл Антонов.

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«Чтобы сделать ходьбу регулярной привычкой — планируйте. Установите конкретное время для прогулок в своем расписании. Старайтесь начинать с малого. Если вы не привыкли к физической активности, начните с 10–15 минут в день и постепенно увеличивайте продолжительность», — рассказал Антонов.

Эксперт посоветовал использовать мотивационные приложения для отслеживания шагов.

«Согласно ВОЗ, для поддержания здоровья необходимо проходить минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю, что примерно соответствует 10 000 шагам в день», — заключил Антонов РИАМО.

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