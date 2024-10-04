Доктор назвал четыре опасных последствия недосыпа

Недосып может привести к повышению давления, психоэмоциональному перенапряжению, неврозу и синдрому хронической усталости. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист пояснил, что из-за регулярного недосыпа организм человека не успевает полноценно отдохнуть.

Помимо прочего, из-за недостаточного отдыха может развиться психоэмоциональное перенапряжение, невроз и синдром хронической усталости.

Если из-за недосыпа возникли проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к врачу. Также важно обязательно нормализовать режим сна.

"Для каждого человека есть своя норма, но в целом рекомендуется спать не меньше восьми часов. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы", – рекомендовал терапевт.

Ранее россиянам рассказали о причинах сонливости осенью. Желание лечь спать даже днем может возникать из-за дефицита солнечного света. Из-за сокращения светового дня в организме возрастает уровень мелатонина – гормона сна. Помимо прочего, тяга ко сну может сигнализировать о дефиците витамина D.