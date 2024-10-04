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Названо идеальное для здоровья кишечника и психики питание

Эпидемиолог, генетик и эксперт по питанию Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Эксперта цитирует издание Coventry Telegraph.

Генетик рассказал об идеальном для здоровья и психики питании
© Lenta.ru

Спектор сказал, что микрофлору кишечника можно считать отдельным органом, влияющим на иммунитет, настроение и психику. Именно микроорганизмы кишечника способствуют выработке гормона радости серотонина, добавил он. Эксперт предупредил, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов негативно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника и, как следствие, на эмоциональном состоянии.

Поэтому, продолжил он, изменение диеты и улучшение здоровья кишечника может быть более эффективным в лечении депрессии, чем использование антидепрессантов. Лучшей для ЖКТ эксперт назвал средиземноморскую диету, а также диету, богатую пробиотиками.

«Средиземноморская диета включает в себя много овощей, фруктов, бобовых, зерновых — цельнозерновой хлеб, макароны и коричневый рис, а также рыбу, белое мясо, орехи и некоторые молочные продукты», — объяснил эксперт по питанию.

Ранее Спектор посоветовал есть овсяную кашу, так как она способствует снижению уровня холестерина. Он отметил, что для получения результата овсянку надо есть каждый день.

ЗОЖ
Тим Спектор