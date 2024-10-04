Генетик рассказал об идеальном для здоровья и психики питании

Эпидемиолог, генетик и эксперт по питанию Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Эксперта цитирует издание Coventry Telegraph.

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Спектор сказал, что микрофлору кишечника можно считать отдельным органом, влияющим на иммунитет, настроение и психику. Именно микроорганизмы кишечника способствуют выработке гормона радости серотонина, добавил он. Эксперт предупредил, что рацион с высоким содержанием обработанных продуктов негативно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника и, как следствие, на эмоциональном состоянии.

Поэтому, продолжил он, изменение диеты и улучшение здоровья кишечника может быть более эффективным в лечении депрессии, чем использование антидепрессантов. Лучшей для ЖКТ эксперт назвал средиземноморскую диету, а также диету, богатую пробиотиками.

«Средиземноморская диета включает в себя много овощей, фруктов, бобовых, зерновых — цельнозерновой хлеб, макароны и коричневый рис, а также рыбу, белое мясо, орехи и некоторые молочные продукты», — объяснил эксперт по питанию.

Ранее Спектор посоветовал есть овсяную кашу, так как она способствует снижению уровня холестерина. Он отметил, что для получения результата овсянку надо есть каждый день.