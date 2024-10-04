Назван продукт, снижающий риск болезни Альцгеймера и рака

Эндокринолог Оксана Михалева назвала яйца продуктом, который снижает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака и болезни Альцгеймера. Ее комментарий приводят «Известия».

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Врач объяснила россиянам, что яичный желток содержит лецитин, который защищает клетки от повреждений. По ее словам, лецитин важен для профилактики различных видов рака, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Михалева также посоветовала есть яйца, потому что они содержат витамины, необходимые для кожи, волос, ногтей, глаз, сосудов и костей, а также защищающие от атеросклероза. Кроме того, этот продукт полезен для глаз: в яйцах содержатся лютеины и зеаксантин, которые необходимы для профилактики возрастной дегенерации сетчатки.

При этом врач подчеркнула — чтобы получить пользу от яиц, нужно есть их термически обработанными.

«Белок яйца не усваивается в сыром виде и даже может быть вредным, потому что способен нагружать работу ЖКТ и вызывать диспепсию», — подчеркнула она.

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