Эксперт призвал к регулярной ходьбе для психического и физического здоровья

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов призвал регулярно ходить для укрепления психоэмоционального и физического здоровья.

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Он отметил, что при ходьбе вырабатываются эндорфины, или «гормоны счастья», снижающие стресс и способствующие хорошему настроению. Кроме того, регулярная физическая активность, включая ходьбу, улучшает память и внимание, увеличивает приток крови к головному мозгу, способствуя улучшению его работы и в целом когнитивных функций.

«Регулярная ходьба может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом, артрозов, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака. Она также помогает контролировать вес и уровень холестерина», — рассказал эксперт.

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