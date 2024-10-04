Осенью в рацион нужно добавить морковь, тыкву и свеклу, рассказала в беседе с Пятым каналом нутрициолог Екатерина Осипова. По ее словам, в этих продуктах содержится большое количество антиоксидантов.

Что у нас есть из самого полезного в осеннее время года? Это тыква, морковь, свекла, яблоки, груши. Эти продукты обладают огромным количеством антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунную систему и защищают нас от простуд и аллергии, — объяснила эксперт.

Нутрициолог отметила, что также можно заваривать шиповник, так как он богат витамином С, который защищает от простуды и вирусов. Рекомендуется добавить в рацион и крупы, например гречку и киноа. Они способствуют улучшению пищеварения из-за клетчатки в составе.

Нужно обратить внимание на режим питания. Старайтесь придерживаться регулярного графика и избегайте пропусков в приеме пищи. Лучше питаться два, край — три раза в день, и ни в коем случае не допускать перекусов, которые содержат простые углеводы, — добавила Осипова.

Кроме того, можно добавить в меню цветные овощи, именно они содержат больше всего антиоксидантов, заключила нутрициолог.