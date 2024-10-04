Большое сердце и золотые руки. История врача–травматолога-ортопеда Илхомжана Юлдашева

К этому врачу пациенты выстраиваются в очередь. Его личный рекорд – сутки в операционной. Он – единственный в Калуге специалист, который проводит реконструкцию плечевого сустава малоинвазивным способом. О работе заведующего травматолого-ортопедическим отделением Илхомжана Юлдашева узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Джаваншир Даногуев.

«У него большое сердце, он любит пациентов, и пациенты отвечают ему взаимностью», – говорит главный врач Калужской больницы скорой медицинской помощи Алан Цкаев.

Почему Илхомжан Абдухашимович решил стать врачом? Как проходит обычный день доктора? С какими буйными пациентами приходится сталкиваться в больнице скорой помощи? Как ему удалось преодолеть недоверие людей и что о нем говорят коллеги, смотрите в программе «Специальный репортаж».