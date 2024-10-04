Здоровый образ жизни — это целая система элементов

Вообще человеческий организм, как совершенный механизм, рассчитан на длительную продолжительность жизни, что во многом определяется тем, как человек строит собственную жизнь, — сокращает, или продлевает, как заботится о здоровье, т.к. именно здоровье является главной основой долголетия и активной творческой жизни.

Здоровый образ жизни, как система, складывается из трех основных взаимосвязанных и взаимозаменяемых элементов: культуры питания, культуры движения и культуры эмоций. И требует от человека постоянных и значительных усилий, и заменить их ничем нельзя.

Культура питания. Питание в жизни любого человека играет решающую роль, так как поддерживает его энергетический баланс при выполнении физических и психологических нагрузок. Индивидуальные потребности в питании и энергии различаются в зависимости от пола, возраста, физического состояния, физической нагрузки, наличия заболеваний и т.д. Но существуют общие рекомендации в питании, к которым должны стремиться все люди.

Необходимо сохранять и поддерживать здоровье и вес тела, обеспечивая баланс между количеством потребляемой энергии и физической активностью. С возрастом процессы пищеварения замедляются, поэтому рекомендуется употреблять легко усвояемую пищу, богатую витаминами, микроэлементами, клетчаткой. Предпочитайте здоровую пищу, богатую витаминами А, С, группы В, солями калия, магния, которых много в овощах, фруктах, шиповнике

Культура движения. Физическая активность показана любому человеку, но её объём зависит от исходного состояния здоровья, его подготовленности к физической нагрузке, отсутствия или наличия хронических заболеваний. Физические тренировки улучшают психический статус человека, повышают его устойчивость к физическим нагрузкам. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, дозированная ходьба, хотя бы по квартире, обязательна всем.

Культура эмоций. Эффективное оздоровление немыслимо без достижения психического здоровья. Гоните от себя негативные мысли о старости, о болезни, так как известно, что мысль материальна и притягивает плохое. Положительные эмоции (смех, радость, любовь, чувство благодарности и др.) сохраняют здоровье, способствуют успеху и продлению жизни. Установка на доброжелательное и ровное отношение к окружающим, оптимизм и юмор способствуют долгой и здоровой жизни. Все долгожители — люди, благодушно настроенные, большие оптимисты, умеющие даже в малом видеть радость.

Желаем вам всем здорового долголетия.