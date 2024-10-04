Доктор рассказала о семи типах отдыха

Понятие отдых мы привыкли воспринимать как нечто целостное, максимум – делить на физический и моральный. По словам эксперта, типов отдыха существует больше – и каждому может потребоваться свой способ возвращения хорошего состояния.

© Сибмеда

Физический, умственный, духовный, эмоциональный, социальный, сенсорный, творческий – столько типов отдыха перечислила Well+Good доктор медицины Сандра Далтон-Смит.

Физический отдых нужен телу. Ему следует отдать приоритет, если, например, есть болезненные ощущения в шее, спине, напряжены мышцы или чувствуется общая скованность. Способов передохнуть здесь много: неторопливая прогулка, йога, растяжка и т.д.

Умственный отдых – это способность «очистить» разум, который иногда перегружается информацией. Если человек становится забывчивым, не может концентрироваться, по вечерам ему сложно заснуть – это признаки умственной усталости. Здесь возможны разные виды помощи: от медитации, бега трусцой до техник наподобие «письмо-выплеск», когда мысли записываются на бумаге в конце дня для рефлексии и расслабления.

Духовный покой – это тип восстановления, который позволяет проявиться чувству принадлежности и ощущению, что у жизни есть цель. Если мысли о смысле жизни мешают человеку оставаться в хорошем настроении и крадут энергию – это сигнал. Достижение духовного покоя может зависеть религиозных систем, но помимо этого, его можно достичь, участвуя в деятельности, в которую веришь – волонтерство или благотворительность, например.

Эмоциональный покой человек обретает, когда ощущает свою свободу и возможность выражать то, что он чувствует, не подвергая это какой-либо цензуре. Если человек погружается в депрессивное состояние, беспокойство, замкнутость – ему следует подумать об эмоциональном отдыхе. Можно поговорить с близкими людьми или психологами – с тем, с кем безопасно и есть возможность поделиться своими эмоциями без риска быть осужденными. Достичь эмоционального покоя самостоятельно можно с помощью разных способов – например, ведения дневника для записи своих чувств и эмоций.

Социальный отдых человек испытывает, находясь в определенном кругу людей.

«В то время как эмоциональный отдых заключается в том, что вы свободно выражаете себя, независимо от того, с кем вы находитесь, социальный отдых заключается в том, чтобы находиться рядом с людьми, которые соответствуют нашим собственным энергетическим отдачам и вложениям», – поясняет эксперт.

Если человек чувствует, что не может отстраниться, потому что кто-то в нем все время нуждается, или, когда понимает, что близкие отношения начинают его истощать – возможно, необходим социальный отдых. Как его достичь? Можно специально выделить время для того, чтобы насладиться отношениями без отдачи и получения – это может быть просто совместный выход и разговор с романтическим партнером, или выход с друзьями с одной только целью – быть среди людей, с которыми тебе хорошо, без заботы об их потребностях.

Сенсорный отдых может потребоваться человеку, чья жизнь насыщена светом, звуком – он все время сидит в гаджетах или работает в технических сферах, где много экранов, например. Человек с дефицитом сенсорного отдыха может становиться очень нервным. Стоит использовать шумоподавляющие наушники, делать перерывы в работе, посещать камеры сенсорной депривации, или, хотя бы на время приглушать свет и регулировать частоту уведомлений на гаджетах.

Творческий отдых человек испытывает, когда созерцает красоту, позволяет ей пробудиться внутри себя и раскрыть творческий потенциал. Если становится сложно мыслить нестандартно, проводить мозговой штурм, теряется интерес к работе – скорее всего, следует поискать вдохновения. Для кого-то это выезд на природу, для кого-то посещение мест искусства: театр, танцы, музыка – все это источники вдохновения.