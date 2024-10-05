Как выбрать подходящий коврик для йоги и не прогадать

Йога-коврик существенно влияет на качество тренировок и общее удовольствие от практики. Но как же выбрать тот, который наилучшим образом будет соответствовать всем потребностям с таким разнообразием доступных вариантов на рынке? "Рамблер" расскажет про ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

© dreamstime.com

Типы ковриков

Существует несколько типов ковриков для йоги, каждый из которых подходит для определенных практик. Например, антискользящие модели с текстурированной поверхностью помогут предотвратить скольжение во время выполнения асан, особенно в более интенсивных стилях, таких как виньяса или горячая йога. Экологичные коврики, сделанные из природных материалов, также становятся все более популярными среди практикующих, стремящихся минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Толщина и материал

тонкие коврики (до 3 мм): отлично подходят для практики на гладкой поверхности, помогают лучше чувствовать контакт с полом. Идеальны для продвинутых практикующих, предпочитающих стабильность.

отлично подходят для практики на гладкой поверхности, помогают лучше чувствовать контакт с полом. Идеальны для продвинутых практикующих, предпочитающих стабильность. средние коврики (4-6 мм): балансируют между комфортом и устойчивостью. Подходят для большинства практик.

балансируют между комфортом и устойчивостью. Подходят для большинства практик. толстые коврики (более 6 мм): предоставляют дополнительную поддержку для суставов и идеальны для тех, кто практикует на жестком полу или имеет проблемы с коленями и другими суставами.

Материалы также различаются. Наиболее распространенные — это ПВХ, который обеспечивает отличное сцепление и долговечность, но может быть неэкологичным. Существуют также коврики из термопластичного эластомера (TPE), которые являются более безопасной альтернативой. Для тех, кто предпочитает натуральные материалы, коврики из джута или каучука могут стать хорошим выбором, хотя они могут быть тяжелее и дороже.

Тренды в йоге: от воздушной йоги до SUP-йоги

Сцепление и уход

При выборе коврика обязательно проверьте, насколько он скользкий. Это особенно важно, если вы планируете заниматься активно или в жарких условиях. Некоторые материалы лучше отводят влагу и обеспечивают сцепление, даже если вы потеете.

Что касается ухода, важно учитывать, как легко поддерживать коврик в чистоте. Некоторые коврики можно стирать в машинке, а другие требуют ручной стирки. Узнайте, какое моющее средство лучше всего подходит для вашего коврика, чтобы продлить его срок службы.

Ранее мы писали, как выбрать спортивную бутылку.