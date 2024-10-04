Названы неожиданные причины увеличения размеров пенисов

Терапевт Чун Тан рассказал, что с течением времени анатомия человека меняется под воздействием эволюционных факторов. И в интервью Metro доктор назвал неожиданные причины увеличения размеров пенисов, которое произошло за последние два года.

© Lenta.ru

По данным издания, средний размер полового члена британского мужчины увеличился почти на девять процентов всего за два года. В 2022 году он составлял 13,13 сантиметра, а в 2024-м — 14,3 сантиметра в эрегированном состоянии.

Доктор Тан сказал, что в процессе эволюции черты, которые считаются полезными для воспроизводства или полового отбора, могут стать более распространенными. По его мнению, мужчины с большим пенисом имеют больше шансов завести ребенка, чем обладатели скромных размеров. Также, добавил врач, на размер пениса влияет смешение людей разных рас.

«Хорошее питание и крепкое здоровье в детстве и период полового созревания приводят к улучшению общего физического развития, включая рост половых органов», — добавил Тан. Кроме того, размер пениса зависит от уровня тестостерона в период полового созревания.

Ранее испанские урологи назвали самый распространенный тип пенисов. При этом специалисты не выявили корреляции между возрастом, весом, курением или наличие сопутствующих заболеваний и тем, на сколько процентов увеличивался пенис мужчины в эрегированном состоянии.