Нутрициолог усомнилась в пользе смузи

Нутрициолог Жанна Коробейникова назвала смузи «пустым» напитком.

«Смузи — пустой напиток из перемолотых в блендере ягод, фруктов, овощей и зелени. От того же фреша его отличает то, что сама мякоть — клетчатка — не выбрасывается. И наверняка этот пункт убедил многих людей считать смузи абсолютно диетическим продуктом, который можно пить, сколько угодно», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, измельчение полезных фруктов и ягод сокращает в них самое ценное — клетчатку, и в результате напиток становится вредным.

«Быстро всасывается в кровь, повышает глюкозу и получается мощный инсулиновый ответ», — пояснила Коробейникова.

Как считает эксперт, смузи допустимо добавлять в рацион как перекус.

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