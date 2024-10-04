Психотерапевт рассказал о вызывающих депрессию продуктах

Ряд продуктов и напитков может вызвать депрессию. Причем она впоследствии способна привести к снижению полового влечения у мужчин, что еще больше усилит подавленное состояние. Об этом в четверг, 3 октября, рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, на первом месте среди таких продуктов — алкоголь. Во время воздействия напитка эйфория сменяется перепадами настроения, раздражительностью и неприязнью к окружающим. Слабость, усталость и вялость обусловлены недостатком глюкозы в крови, а раздражительность может быть связана с дефицитом магния.

— Упавший фон настроения в свою очередь может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям, — рассказал психотерапевт.

Кондитерские изделия и хлебобулочные изделия также вызывают депрессию. Кульгавчук поделился, что легкоусвояемые углеводы могут привести к депрессивному настроению, а связанное с ними ожирение часто не способствует энергичному образу жизни и хорошей самооценке, передает газета «ВЗГЛЯД».

Желание выпить при сложных эмоциональных состояниях является одним из главных признаков алкоголизма. Об этом сообщила психолог Джоанна Джонс. По словам специалиста, употребление алкоголя для снятия стресса может говорить о наличии проблем.

Врач-терапевт Тереза Беверс поделилась, что любое количество алкоголя вредно для здоровья и повышает риск развития рака. По ее мнению, для женщин критическим количеством является семь порций алкоголя в неделю, а для мужчин — 14.