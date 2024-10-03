Перечислены самые опасные зубные тренды

У подростков новая мода. Они клеят на зубы украшения, ставят фальшивые брекеты и даже пытаются выровнять зубы маникюрными пилочками. Разобрались, в чем опасность таких стоматологических трендов.

Стразы во рту

Стразы, которые клеят на зуб, называются скайсы. Их устанавливают в стоматологических клиниках и салонах красоты, а еще — самостоятельно. Процедура не из дешевых и у подростков попросту нет денег на качественное украшение. Поэтому они покупают стразы и материал для крепления на маркетплейсах, и ставят стразу в домашних условиях или сомнительных салонах.

Есть скайсы премиального сегмента — твинклы, их изготавливают из драгоценных камней, и процедура установки на зубы происходит только у стоматолога.

В стоматологической клинике есть специальное оборудование для таких процедур, в салонах красоты и домашних условиях оно отсутствует. Человек может повредить зуб, занести инфекцию и даже — отравиться материалами, которые будет использовать для крепления страза. В стоматологической клинике доктор предварительно обследует зуб, убедится, что на него можно клеить посторонние предметы. Врач несет ответственность за свою работу и качество расходных материалов. Кроме того, он даст рекомендации, как ухаживать за украшением в ротовой полости.

Грилзы — накладки на зубы

Грилзы — специальные накладки на зубы, с английского grills переводится как «решетки». Их делают разноцветными — из драгоценных металлов или хромоникелевого сплава. Такие украшения носят артисты, к примеру, Егор Крид. Стоимость установки грилзы у стоматолога — около 100 тысяч рублей. В интернете же их можно купить за 300 рублей.

Если грилзы сделаны не по форме конкретных зубов, они могут поменять у человека прикус.

Поддельные брекеты

Не всем нужны брекеты для исправления зубов, но они в тренде и некоторые подростки покупают фальшивые приспособления на маркетплейсах. В наборе все по-настоящему, есть клей и инструменты для установки.

Любое вмешательство в ротовую полость должно происходить под контролем врача. Фальшивые брекеты крепятся на клей, который может вызвать кариес. Брекеты меняют прикус, что чревато последствиями, вплоть до потери зубов.

Фальшивые пломбы

В интернете можно встретить гранулы, которые растворяют в теплой воде и смесью закрывают дырку в зубе, если выпала пломба.

Когда стоматолог ставит настоящую пломбу, он чистит полость зуба, полностью убирает пораженные кариесом зоны, обеззараживает, сушит. Под фальшивой пломбой вполне может образоваться пульпит, заражение, дело дойдет до операции на челюсти и потере зуба.

Выравнивание зубов косметической пилочкой

Выравнивать края зубов таким образом стали англичане несколько лет назад, потом мода пришла в Россию.

В погоне за безупречными и ровными зубами люди спиливают эмаль, повышается чувствительность зубов и их уязвимость. Только стоматолог может безопасно провести реставрацию зуба.

Ультразвуковой скалер против налета

Некоторые стали использовать специальное стоматологическое оборудование в домашних условиях. Ультразвуковой скалер убирает камни и налет с зубов.

Без специальных знаний о строении челюсти и зубов применять врачебное оборудование категорически запрещено. Человек может занести инфекцию при процедуре, повредить эмаль или из-за высокой температуры разрушить зуб.

Отбеливание зубов полосками

Тонкие пластины с гелем накладывают на зубы и через десять минут снимают. Производители обещают осветлить зубы на несколько тонов.

В составе полосок обязательно присутствует кислота, которая разъедает эмаль и повышает чувствительность зубов. Кроме того, человек может получить ожог ротовой полости.

Как достичь «голливудской улыбки»: