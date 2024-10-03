Эндокринолог поделилась, как сохранить баланс гормонов после 40 лет

От баланса гормонов зависит практически все в нашем организме. После определенного возраста возможны некоторые нарушения в системе, из-за чего женщины могут замечать неприятные изменения во внешности и, в целом, чувствовать себя нехорошо. Мы поговорили с эндокринологом, иммунологом-репродуктологом Гульнарой Филатовой о том, как поддерживать гормоны на необходимом уровне после 40 лет.

Какие гормоны отвечают за молодость женщины

Принято разделять гормоны на мужские и женские, однако это не совсем верно, как поясняет наш эксперт. Вся суть — в правильном соотношении всех гормонов в организме. Вот какие наиболее значимы для женщин.

Эстрогены — главные гормоны женской красоты. Отвечают за эластичность кожи, препятствуют формированию морщин, обеспечивают гибкость и свободу движений в суставах, поддерживают влажность слизистых оболочек, ускоряют основной обмен веществ, улучшают чувствительность к инсулину (а значит препятствуют развитию ожирения и сахарного диабета), обеспечивают нормальную функцию сосудистой стенки, препятствуют развитию атеросклероза и снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Прогестерон — отвечает за регулярность менструального цикла и поддерживает репродуктивные возможности организма.

Гульнара: «В последнее время большое внимание уделяют изучению влияния прогестерона также на центральную нервную систему. Гормон улучшает ее адаптивные возможности, то есть способность перенастраиваться с учетом различных нагрузок и нейропротекций».

Андрогены — условно мужские половые гормоны, играющие важную роль и в женском организме. Это гормоны действия, драйва, мотивации и либидо. По словам эндокриноллога, андрогены поддерживают наш мышечный каркас, обеспечивают нормальное состояние костной системы, участвуют в обмене веществ.

Кортизол — с одной стороны, гормон стресса, с другой — биологически активное вещество, которое обеспечивает правильную адаптацию к окружающей среде, непривычной умственной, эмоциональной и физической активности.

Дегидроэпиандростерон — гормон надпочечников, который также улучшает адаптивные возможности. Его называют гормоном долголетия из-за позитивного влияния при лечении рассеянного склероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Особенно важен для женщин старше 40 лет.

Почему гормоны начинают «шалить»

Баланс гормонов может быть нарушен в результате генетических факторов, а также под влиянием окружающей среды. В частности, к проблемам может привести стресс, нарушение циркадных ритмов (режима дня и ночи), частая смена климатических поясов, плохая экология. Вещества, загрязняющие окружающую среду, могут выступать в роли эндокринных дизрапторов, которые конкурируют с естественными гормонами за право обладания рецептором и могут привести к развитию гормонального дисбаланса у женщин.

Гульнара: «Кроме того, причиной проблем могут стать всевозможные инфекции, хронические заболевания, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, проблемы с печенью, недостаток витаминов и микроэлементов».

Как сохранить молодость на гормональном уровне

Женщинам после 40 лет особенно важно контролировать гормоны в организме. Для этого необходимо регулярно делать чекапы.

Эндокринолог: «Стоит обращать внимание на уровень лютеинизирующего, фолликулостимулирующего и антимюллерового гормонов, оценивающих резервные возможности яичников, проверить баланс 17-ОН прогестерона, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, пролактина, кортизола и глобулина, связывающего половые гормоны».

Сдавать анализы лучше всего на второй-пятый день менструального цикла. Кроме того, важно ежегодно проводить УЗИ органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы.

В чем опасность гормонального дисбаланса

Дефицит половых гормонов может сопровождаться не только гинекологическими заболеваниями, но и общесоматическими, начинают прогрессировать процессы старения всех систем нашего организма, повышаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, ожирения, сахарного диабета, остеопороза, нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, и даже онкологии. Ухудшается качество жизни женщины, она становится уязвимой, подверженной депрессивным состояниям и стрессу.