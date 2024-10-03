Эндокринолог объяснила, как уменьшить сонливость после еды

Часто после еды возникает дневная сонливость, что может быть связано с употреблением калорийной пищи, рассказала aif.ru врач-эндокринолог Ирина Островская. По ее словам, чтобы уменьшить сонливость, нужно перейти на здоровое питание.

Такое состояние называется постпрандиальной сонливостью. Ее легкая степень считается нормальной физиологической реакцией организма. Это объясняется перераспределением кровотока: кровь начинает поступать к органам желудочно-кишечного тракта, а кровоснабжение головного мозга уменьшается, что приводит к снижению поступления кислорода и ощущению общей слабости, — объяснила медик.

Врач отметила, что больше всего после еды клонит в сон тех, у кого есть хронический недосып, поэтому в таком случае рекомендуется наладить режим сна. Также сонливость может возникнуть из-за выпечки, мучного и тяжелой пищи.

Алкоголь также является причиной сонливости, поскольку он расслабляет, поэтому лучше отказаться от него во время еды, добавила эндокринолог. Кроме того, чтобы снизить сонливость, можно устроить себе неспешную прогулку, подытожила Островская.

Ранее психолог Татьяна Маремпольская посоветовала хорошо высыпаться, причем делать это надо уже начиная с пятницы, для того чтобы организм мог восстановиться после рабочей недели. При этом она предостерегла от слишком долгого сна, который, по мнению специалиста, является для человека даже более вредным, чем недосып.