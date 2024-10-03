Врач: злоупотребление алкоголем может вызвать семь видов рака

Уролог, хирург, онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что при злоупотреблении алкоголем и курением повышается риск развития семи видов рака. О связи вредных привычек со смертельно опасными болезнями врач рассказал в своем Telegram-канале.

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Доктор рассказал, что при наличии вредных привычек — курения и чрезмерного потребления алкогольных напитков — могут развиться многие виды рака, например молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, прямого и толстого кишечника. Онкоуролог обратил внимание, что курение вкупе с употреблением алкоголя увеличивает риск рака гортани в несколько десятков раз.

«Человек употребляет полтора литра вина в день и выкуривает 15 сигарет. В этом случае риск развития рака пищевода возрастает в 150 раз», — предупредил Гадзиян.

К тому же, продолжил врач, при длительном употреблении небольших доз алкоголя, например, трех бутылок пива ежедневно в течение нескольких недель, снижается выработка главного мужского гормона тестостерона, а при употреблении более крепких напитков процесс угнетения выработки происходит намного быстрее.

«Употребление алкоголя влияет на психическое и психологическое здоровье, так как он относится к классу депрессантов, то есть вызывает депрессию», — Марк Гадзиян, уролог, онкоуролог, хирург.

Любой алкоголь ухудшает состояние микрофлоры кишечника, значит, негативно сказывается на состоянии ЖКТ, добавил эксперт.

«Давно уже доказано, что алкоголь снижает показатель барьерной функции кишечника, что способствуют проникновению бактерий. И частое употребление алкоголя увеличивает жесткость артерий и ускоряет старение», — предупредил врач.

Ранее Гадзиян назвал способы снизить риск проблем с сердцем. В частности он посоветовал есть меньше ржаного хлеба, так как он так же вреден для сердечно-сосудистой системы, как и белый.