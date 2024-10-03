Ходившая на костылях женщина похудела на 68 килограммов

В Великобритании женщина, много лет терпевшая оскорбления из-за своего внешнего вида, похудела на 68 килограммов с помощью группы поддержки. Ее историей делится The Sun.

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Эмма Макгэрри начала набирать вес после травмы колена, которую получила, когда готовилась вступить в ряды британских военно-воздушных сил. Повреждение было настолько серьезным, что ей пришлось пережить семь операций на колене, а путь в армию для нее закрылся. Вскоре она устроилась в колл-центр скорой помощи. Работы была нервной, не способствовали спокойствию и нездоровые отношения с партнером. Вскоре еда стала для нее утешением.

«Я ела, если мне было скучно, если мне было грустно, если мне было радостно», — объяснила она.

По словам женщины, она могла спокойно съесть целую буханку хлеба и часто перекусывала пиццей. Макгэрри стала весить все больше. Кроме того, через некоторое время ей диагностировали фибромиалгию — заболевание, которое приводит к хроническим болям во всем теле. Женщине пришлось начать ходить на костылях, что было непросто из-за лишнего веса.

В 2016 году Макгэрри поняла, что ей нужно менять образ жизни, и присоединилась к группе по похудению, где завела множество друзей. Она села на диету, старалась ходить по участку без костылей и вскоре увидела результаты.

«Мне снова нравится готовить, я ем здоровую пищу и пью много воды», — отметила она.

После успешного похудения Макгэрри создала собственную группу, в которой учит других заботиться о своем теле.

Ранее сообщалось, что женщина по имени Керри сбросила 50 килограммов за восемь месяцев и раскрыла секреты похудения в TikTok. Одним из них она назвала ежедневную ходьбу в течение 20 минут и интервальное голодание.