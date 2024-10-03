Специалист дала простые советы для здорового сна

Свет негативно влияет на выработку мелатонина, который отвечает за сон. Специалисты рекомендуют за час до сна отложить электронные устройства, об этом рассказала директор Центра реабилитации «Бутово» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Аванова.

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По её словам, привычка проверять телефон или просматривать социальные сети перед сном может вызвать бессонницу и ухудшить самочувствие. Она советует включать режим «не беспокоить» на гаджете и забывать о нём до утра.

Также Аванова отметила, что внешнее освещение может мешать засыпанию, поэтому рекомендуется использовать плотные шторы или жалюзи. Если необходим ночник, его яркость не должна превышать 25 Вт. Кроме того, важно проветривать спальню перед сном, что улучшает циркуляцию кислорода и качество сна.

Для улучшения качества воздуха в помещении, особенно в условиях городской среды, загрязнённой пылью и выхлопными газами, можно использовать очистители и увлажнители воздуха, которые можно найти на маркетплейсах и в магазинах бытовой техники, отметила эксперт порталу РИАМО.

Ранее эксперт сообщил, что бесконтрольный прием антибиотиков повышает риск онкологии. Кроме того, ВОЗ также предупредила, что при ковид врачи часто назначают ненужные антибиотики.

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