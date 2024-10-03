Врач назвал защищающий от трех видов рака продукт

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали о защищающем от трех видов рака продукте. Об этом эксперты сообщили в эфире программы «Жить здорово!».

© Вечерняя Москва

По мнению экспертов, таким свойством обладает черная смородина.

Там есть антоцианы, снижающие риск развития рака легких, рака пищевода и рака кожи — есть подтверждение для трех видов рака, — заявил Продеус.

По мнению Малышевой, смородина является одной из самых полезных ягод для организма человека.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что рак кишечника остается одним из самых опасных заболеваний для человека. По словам специалиста, наиболее благотворное влияние на предотвращение рака оказывают овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты и достаточное потребление воды.

Заменители сахара могут провоцировать развитие онкологии. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист подчеркнул, что эти вещества считаются более опасными, чем сахар, и их связывают с развитием онкологических заболеваний.