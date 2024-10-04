Врачи назвали продукт для долголетия

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, продлевающий жизнь. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Гостем программы стала российская певица корейского происхождения Анита Цой. Она рассказала, что благодаря семейным традициям регулярно ест рис. Врачи подчеркнули, включение этого продукта в рацион положительно сказывает на состоянии организма.

Гандельман уточнил, что в рисе содержится марганец, благодаря которому глюкоза, содержащаяся в углеводах, проникает в клетки быстрее.

«Глюкоза не остается в крови. Нет ожирения, нет сахарного диабета, нет инфаркта и нет инсульта. Это объясняет в том числе, что вы (азиаты — прим. «Ленты.ру») живете дольше, чем мы», — обратилась Малышева к Цой.

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