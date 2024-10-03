Названы лучшие упражнения для борьбы со стрессом

Фитнес-тренер Артем Кузелев назвал лучшие упражнения для борьбы со стрессом. Его слова приводит Men Today.

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Для начала нужно встать ровно, поставив ноги вместе или немного разведя. После этого необходимо опустить голову, согнуть спину и начать медленно опускаться к полу. Далее следует задержаться в этом положении на секунду, а затем медленно встать.

При следующем упражнении нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, а колени разведя по сторонам. После этого следует максимально свести лопатки и немного поднять грудную клетку. Для выполнения последнего упражнения необходимо лечь на пол, выпрямив ноги, а руки вытянув по сторонам. Далее следует согнуть правую ногу в колене и поднять ее, обхватить колено правой ноги левой рукой и потянуть его в левую сторону. Затем повторить то же самое на противоположную ногу.

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