Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия живота
Доктор Джозеф Салхаб поделился лучшими продуктами, которые помогут справиться с проблемами с пищеварением. По словам гастроэнтеролога, предпочтение нужно отдавать шести фруктам.
- Яблоки. Эти фрукты, богатые клетчаткой, эксперт советует есть ежедневно для достижения лучшего эффекта.
- Киви. Содержит клетчатку и актинидин, которые помогают пищеварению.
- Драконий фрукт. Является богатым источником пищевых волокон.
- Груши. Фрукт содержит натуральный сахарный спирт под названием сорбит, который является натуральным слабительным.
- Папайя. Фрукт содержит пищеварительные ферменты, помогающие бороться со вздутием живота»
- Чернослив. Он стимулирует пищеварение и предотвращает запоры.