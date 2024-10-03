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Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия живота

Доктор Джозеф Салхаб поделился лучшими продуктами, которые помогут справиться с проблемами с пищеварением. По словам гастроэнтеролога, предпочтение нужно отдавать шести фруктам.

Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия
© Чемпионат.com

  • Яблоки. Эти фрукты, богатые клетчаткой, эксперт советует есть ежедневно для достижения лучшего эффекта.
  • Киви. Содержит клетчатку и актинидин, которые помогают пищеварению.
  • Драконий фрукт. Является богатым источником пищевых волокон.
  • Груши. Фрукт содержит натуральный сахарный спирт под названием сорбит, который является натуральным слабительным.
  • Папайя. Фрукт содержит пищеварительные ферменты, помогающие бороться со вздутием живота»
  • Чернослив. Он стимулирует пищеварение и предотвращает запоры.
ЗОЖ