Стоматолог предупредил о рисках жизни без зуба

Долгое отсутствие зуба, особенно в задней полости рта, может привести к ряду неприятных последствий для здоровья, включая деформацию формы лица, предупредил стоматолог, хирург-имплантолог сети научных стоматологии «Дантистофф» Игорь Белый. Об этих рисках рассказал «Ленте.ру».

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Врач указал, что длительная жизнь без зуба приводит к смещению соседних зубов в сторону пустого места. По его словам, такой процесс приводит к изменению прикуса, что вызывает дискомфорт при жевании и негативно сказывается на дикции, а также может провоцировать множество других негативных последствий.

К примеру, со временем отсутствие зуба может привести к атрофии костной ткани.

«Не получая должной нагрузки, кость в местах отсутствующих зубов постепенно рассасывается. Из-за атрофии ткани искажается контур лица. Из-за подобных изменений во внешности человек визуально заметно прибавляет в возрасте: появляются морщины, губы и щеки западают, опускаются уголки рта, лицо выглядит осунувшимся», — объяснил Белый.

Кроме того, как отметил стоматолог, из-за отсутствия зуба повышается риск заболеваний полости рта. По его словам, пробел в зубном ряду становится местом для скопления пищи и бактерий, что неизбежно приводит к кариесу и воспалительным заболеваниям десен, таким как гингивит или пародонтит. Врач подчеркнул: со временем эти состояния прогрессируют, что приводит к потере уже других изначально здоровых зубов.

В заключение Белый добавил, что длительная адентия провоцирует проблемы с пищеварением.

«Зубы обеспечивают первичное измельчение пищи. Отсутствие одного или нескольких зубов нарушает жевательную функцию. Эта ситуация может спровоцировать развитие гастрита, возникновение запоров и вздутия живота», — подытожил врач.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин предостерег от вредящей зубам привычки. Для сохранения здоровья полости рта важен ежедневный домашний уход, но у многих людей до сих пор есть неверные представления о качественной чистке зубов, считает он.