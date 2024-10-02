Ежевика: польза и вред для здоровья человека

Этот продукт также способствует снижению веса.

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«Ежевика — дикорастущая ягода семейства Розовые. Она растёт в лесах и вблизи водоёмов северных и умеренных широт Евразийского континента, плодоносит вплоть до осени. Является родственницей малины, но обладает более кислым вкусом и насыщенным фиолетовым цветом», — Ольга Ильчёва, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

Полезные свойства ежевики

Польза ягоды в основном обусловлена высоким содержанием антоцианов — природных антиоксидантных веществ, которые придают ей особенную окраску. Также в порции ежевики содержится около:

70% суточной нормы марганца — 1,5 мг;

60% суточной нормы витамина С — 52,5 мг;

50% суточной нормы меди — 0,5 мг;

42% суточной нормы витамина К — 50 мкг;

15% суточной нормы железа — 1,5 мг.

Полезные свойства:

1. Защита мозга — антоцианы в составе ягоды защищают нейронные клетки от окислительного повреждения, одного из наиболее важных признаков нейродегенерации, а также улучшают когнитивные функции, такие как способность к обучению и память.

2. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний — регулярное употребление ягод, содержащих антоцианы, снижает уровень плохого холестерина и провоспалительных цитокинов, защищает сосуды от повреждения.

3. Профилактика диабета и ожирения — употребление ежевики снижает уровень сахара в крови и замедляет усвоение углеводов благодаря клетчатке в её составе. Некоторые исследования показывают, что ягода способствует повышению чувствительности клеток к инсулину и повышенному окислению жиров, что полезно для людей с избыточной массой тела.

Благодаря этим свойствам, а также низкой калорийности эту ягоду можно рекомендовать в качестве безопасного десерта.

4. Улучшение пищеварения — благодаря клетчатке ежевика избавляет от запоров и улучшает состояние микробиоты кишечника.

5. Поддержка здоровья костей и зубов — в порции ежевики содержится почти суточная норма марганца — микроэлемента, дефицит которого приводит к снижению костной массы, ухудшению структуры и функции суставов, у детей — к задержке роста. Вещество увеличивает минеральную плотность костей и профилактирует остеопороз.

Кроме того, ежевика содержит витамин К (принимает участие в регуляции синтеза костной ткани) и витамин С (способствует созреванию собственного коллагена организма). Антоцианы в составе наделяют её антибактериальными свойствами и способностью профилактировать воспалительные заболевания полости рта.

6. Поддержка иммунитета и антиоксидантная защита — благодаря витамину С ежевика может профилактировать ОРВИ, ускорять выздоровление и защищать клетки организма от повреждения свободными радикалами, которые связаны с ранним старением и онкологическими процессами.

Рекомендации по потреблению ежевики

Ежевика — это настоящий суперфуд. Употреблять её можно практически всем, за исключением людей с индивидуальной непереносимостью, а также во время обострения воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка.

Заболевания мочевыделительных органов, почек и системы свёртывания крови являются относительным противопоказанием: необходимо проконсультироваться с врачом и определить объём безопасной порции.

Детям можно вводить ежевику в прикорм с одного года в виде протёртого пюре, дополнять им каши, йогурты и творог. Для здорового взрослого порция ежевики составляет 200-300 г.

Выбирайте целые плотные ярко окрашенные ягоды с едва уловимым нежным ароматом. Ежевика остаётся свежей при комнатной температуре не более трёх дней, а в холодильнике — не более семи дней. Если требуется длительное хранение, то ягоды лучше заморозить целиком — так они сохранят полезные свойства до следующего тёплого сезона. При варке варенья или джема бо́льшая часть витаминов разрушается.

Ежевика — это полезная и вкусная ягода, которая не только обеспечит организм питательными веществами, но и позволит разнообразить рацион. При правильном хранении даже зимой можно наслаждаться её вкусом.