Врач дал совет, как правильно отказаться от алкоголя

Отказаться от спиртного можно с помощью силы воли, если у человека не развился алкоголизм, поделилась с LIFE.ru врач-невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, в таком случае абстиненции и делирия не будет.

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«Но такой категоричный подход даже людям с сильной волей бывает сложно выдержать. В первые недели может мучить бессонница, раздражительность, неуверенность в себе, постоянное чувство голода. К тому же положение нередко усложняет окружение — друзья предлагают выпить "немного". Человек может сорваться и прийти к выводу, что задача ему не по плечу, незачем и начинать», — подчеркнула врач.

Она добавила, что человеку, подверженному пока не алкоголизму, но «бытовому эпизодическому пьянству», нужно отказываться от спиртного постепенно — этот принцип актуален для любых вредных привычек. Сначала надо стараться выпивать как можно реже и с каждым разом снижать дозу напитков.

При этом человеку со второй и выше стадией алкоголизма стоит отказываться от спиртного в специализированном медицинском учреждении — потому что чем сильнее зависимость, тем этот процесс будет сложнее из-за постоянной интоксикации нервной системы. У больного могут появиться судороги, проблемы с речью, тошнота, головная боль и общая слабость, подытожила Демьяновская.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предупредил, что доза этанола свыше 120 мг может стать смертельной для человека. Врач подчеркнул, что, если за 60 минут выпить литр водки, можно умереть в течение часа. По его словам, за это время концентрация алкоголя в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.