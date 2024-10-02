Диетолог назвал полезные продукты, которые нужны пенсионерам

В пожилом возрасте стоит пересмотреть систему питания, и пенсионерам лучше не есть то, что приемлемо для молодых, например вызывающие риск развития атеросклероза лосось и скумбрию, рассказала «Узнай.ру» диетолог Людмила Микитюк. По словам врача, продукты для пенсионеров должны быть достаточно калорийны и обогащены необходимыми витаминами и минералами.

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Людмила Микитюк посоветовала пожилым людям употреблять в пищу больше белой рыбы, при этом сами порции должны быть меньше, чем те, которые считаются нормальными в юном и среднем возрасте.

«Рекомендуются именно белая рыба, а не лосось или скумбрия, которые содержат много жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза. Питание должно быть разнообразным, чтобы организм мог функционировать полноценно. В рацион следует включать продукты, содержащие железо, магний, витамин D, омега-3 и витамин C», — подчеркнула Людмила Микитюк.

Врач также призвала пожилых людей есть больше укропа, петрушки, базилика и шпината. Она объяснила это тем, что данные продукты известны высокой питательной ценностью. Благотворное воздействие на организм в старшем возрасте оказывают и богатые железом семена тыквы.

Еще один важный фактор — уровень витамина А, способного замедлять естественное старение кожи, улучшать зрение и состояние волос и ногтей. Его можно найти в овощах красного и оранжевого цвета: помидорах, моркови, болгарском перце. Также стоит позаботиться о насыщении организма витаминами группы B и фолиевой кислотой.

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