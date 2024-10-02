Терапевт рассказал, какие витамины нужны осенью

Дефицит витамина D приводит к частым простудам в осенний сезон, поделилась с LIFE.ru терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, этот элемент человек получает от солнечного света на свежем воздухе, он поддерживает здоровье костей, а также укрепляет иммунитет.

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«Поэтому, чтобы минимизировать недостаток и соблюсти баланс этого витамина в организме, следите за вашим осенним рационом питания. Включайте в него разные виды жирной рыбы, например, лосось или скумбрию, яйца и молочные продукты», — подчеркнула терапевт.

Она добавила, что организму осенью также необходимы витамины В и С. Первый поддерживает стабильность нервной системы и обмен веществ, входит в состав мяса и цельнозерновых продуктов. Второй укрепляет иммунную систему организма и бережет клетки от окислительного стресса, а содержится в брокколи и цитрусовых.

Сбалансированный рацион, богатый необходимыми витаминами, поможет укрепить здоровье и иммунитет осенью. Таким образом можно оказать большую услугу своему организму, подытожила Бурнацкая.

Ранее нутрициолог Екатерина Веселова рассказала, что лучшие продукты осеннего сезона — это яблоки, тыква и шиповник. По ее словам, при этом их лучше не употреблять в огромных количествах.