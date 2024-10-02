Врач назвал привычки, позволяющие продлить жизнь

Для того, чтобы улучшить качество своей жизни и продлить ее, можно следовать ряду несложных, но полезных привычек. Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала aif.ru, что делать, чтобы как можно дольше не чувствовать старость.

© РИА Новости

В первую очередь речь идет о питании. Необходимо ежедневно добавлять в свой рацион не менее пяти порций свежих овощей и фруктов. Не менее двух раз в неделю надо стараться употреблять рыбу. Стоит следить за количеством потребляемой соли, обращает внимание врач, оно не должно превышать 5 граммов в день, учитываю ту, которая содержится в продуктах.

Отказ от курения и алкоголя - один из ключевых шагов на пути к долголетию и здоровью. Согласно статистике, каждый второй курящий человек умирает из-за болезней, связанных с этой привычкой. Кроме того, почти половина из них не доживает до 50 лет. Также стоит помнить, что не существует безопасного количества алкоголя.

Сон - очень важная составляющая не только физического, но и ментального здоровья. Взрослому человеку требуется качественный отдых от 7 до 9 часов, но допускается вариант от 6 до 10 часов.

Недостаток физической нагрузки увеличивает риски преждевременной смерти, поэтому следует уделять спорту от 150 до 300 минут умеренной нагрузки или от 75 до 150 минут интенсивной активности в неделю.

С более высокой продолжительностью жизни связаны поддержание социальных связей и активное общение. Общение с окружающими может стать источником радости и опорой в трудные времена. Изолирование же от общества способно увеличить риск смерти на 26%.

Ранее "РГ" писала о том, какие неожиданные рецепты дают ученые, чтобы обмануть природу и прожить дольше.