Тренер рассказал, как избавиться от боли в шее при сидячем образе жизни

При сидячем образе жизни или длительном пребывании за компьютером могут возникать боли в шее. Избавиться от них помогут три несложных упражнения, рассказал фитнес-тренер Роман Филиппенко.

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Специалист посоветовал регулярно делать выдвижения головы. При этом необходимо выдвинуть голову максимально вперед, затем вернуть в исходное положение, после чего отвести назад, создавая второй подбородок. Такие движения нужно делать в течение минуты.

Следующее упражнение – наклоны головы. Нужно сесть прямо и смотреть перед собой. Вначале следует наклонять голову к одному плечу 20 раз подряд, затем к другому.

Полезно также вращение головой в течение минуты. Нужно наклонить голову к одному плечу, плавно переместить ее вперед к груди и к другому плечу, затем вернуться в исходное положение.

Такие упражнения помогут избавиться от напряжения в шее при длительной работе за компьютером, их можно выполнять не вставая с рабочего места, отметил Филиппенко.

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