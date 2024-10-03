Как исправить осанку и избавиться от сутулости: тренер показал пять простых упражнений

Исправить осанку можно в любом возрасте. Для этого всего лишь нужно укрепить мышцы спины, рассказал «Клопс» тренер по функциональной подготовке, мастер спорта международного класса Евгений Иноземцев.

Привычка сутулиться, как правило, формируется ещё со школьной скамьи, отметил тренер. Дети часто горбятся за партой или письменным столом, что с возрастом только усугубляется. Например, когда женщина часто носит младенца на руках или офисный работник подолгу сидит за компьютером.

С сутулостью нужно и можно бороться, подчеркнул Иноземцев. «Есть пять простых упражнений, с которыми справятся и двухлетний ребёнок, и столетний старец», — рассказал тренер.

Как укрепить мышцы, чтобы держать спину ровно

Всё это легко выполнять в домашних условиях. Вместо фитнес-резинки подойдёт, например, небольшое полотенце или ремень. На каждое упражнение необходимо выделить по одной минуте и повторить его не менее трёх раз. Между подходами можно отдохнуть или заняться делами.

«Желательно укреплять спину каждый день, или хотя бы через день. И поверьте, уже через полгода вы заметите, как преобразится ваша осанка и исчезнет привычка сутулиться», — подытожил мастер спорта.

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