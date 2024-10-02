Диетолог Устинова рассказала о пользе воды натощак с утра

Врач — терапевт, диетолог Елена Устинова рассказала о пользе воды натощак с утра.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что один или несколько стаканов воды после пробуждения помогают восстановить водный баланс после потери жидкости во сне.

«Вместе с этим запускаются и метаболические процессы в организме, что помогает контролировать вес. И если пить достаточно воды в течение дня, то эти процессы ускоряются, а чувство голода снижается», — отметила Устинова.

По её словам, вода играет важную роль в поддержании здоровья кожи и волос, улучшает работу лимфатической системы, снижает риск образования камней в почках.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что кофе считается полезным напитком, но у него есть и минусы, которые стоит учитывать.