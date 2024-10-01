Диетолог назвала самую безвредную сладость

Зефир полезнее остальных сладостей, поскольку у него не такая высокая калорийность, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, также в зефире есть полезные загустители.

Для тех, кто хочет понизить количество калорий и хочет как-то обмануть свой организм, лучше выбирать зефир, чем другую сладость. По сравнению с конфетами, тортиками, пирожными, это полезнее. Там не такая высокая калорийность, поэтому если ограничимся одной зефиринкой, то ничего не случится, — объяснила медик.

Диетолог отметила, что в составе зефира есть желатин, пектин и агар-агар. Пектин — это фактически клетчатка, которая важна для иммунитета, а агар-агар забирает излишки сахара, жиров и других токсинов.

Желатин, например, влияет на коллаген, а это наши ногти и суставы, — добавила Соломатина.

Ранее доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева заявила, что такие сладости, как мармелад и пастила, наносят меньше всего вреда организму и могут быть даже полезны. По ее словам, зефир из пектина также положительно воздействует на кишечную микрофлору. Мармелад аналогично следует выбирать на основе пектина или коллагена.