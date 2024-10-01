Как правильно есть свиное сало, чтобы похудеть

Свиное сало — это высококалорийный продукт. Но если есть его правильно, то можно даже похудеть, рассказала «Клопс» врач-диетолог Марина Степаненко.

В 100 г сала содержится порядка 800 килокалорий, но несмотря на это, продукт очень полезен. «Всё есть яд и лекарство, вопрос лишь в дозе. Сало есть можно и даже нужно», — прокомментировала доктор.

Польза сала

В нём находятся все нужные для организма жирные кислоты, жирорастворимые витамины: A, D, E, а также микро- и макроэлементы: селен, кальций, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, натрий, медь.

«Человеку в день нужно 10% полиненасыщенных жирных кислот, 30% насыщенных и 60% мононенасыщенных. Как раз это соотношение [содержится] в свином сале, а также в маслах: арахисовом и оливковом», — обратила внимание Степаненко.

Как правильно употреблять сало

Лучше выбирать сало без прожилок мяса, в таком виде оно наиболее полезно. За один раз можно съесть 15 г, а в неделю — не более 100 г, уточнила диетолог.

Бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочком сала и овощами прекрасно утолит голод. После такого перекуса больше не захочется ничего калорийного, например, сладостей и других углеводов. А это всё способствует снижению веса. Значит, можно и похудеть.

«Сало рекомендовано употреблять в сочетании с горчицей», — отметила Марина Степаненко.

Диетолог рассказал, кому особенно рекомендуется включить в рацион сало.