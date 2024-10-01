Названы самые полезные продукты осеннего сезона

Лучшие продукты осеннего сезона — это яблоки, тыква и шиповник, поделилась с «Газетой.Ru» нутрициолог Екатерина Веселова. По ее словам, при этом их лучше не употреблять в огромных количествах.

Эксперт отметила, что яблоки помогают от оксидативного стресса, сердечно-сосудистых заболеваний, например ишемической болезни сердца и атеросклероза. К тому же благодаря содержанию флавонидов они оздоравливают дыхательную систему, предупреждают рак легких и улучшают функцию легких при астме. Яблоки также снижают вес, поэтому осенью эти фрукты становятся полезным перекусом.

Кстати, яблоки занимают второе место по антиоксидантной активности после клюквы. Сезонные яблоки можно и нужно есть вместе с кожурой, поскольку в ней антиоксидантов больше, чем в мякоти, — указала Веселова.

Она добавила, что тыква, другой сезонный продукт, является источником антиоксидантов: каротиноидов β-каротина, лютеина и зеаксантина, а также фенольных соединений, которые могут в будущем войти в состав лекарств от диабета. К тому же тыква обладает хорошими противодиабетическими и антигипертензивными свойствами, а также укрепляет иммунитет, что особенно важно осенью в сезон простуд.

Нутрициолог упомянула и шиповник, в котором содержатся витамины А, С и β-каротин, которые делают ягоду источником антиоксидантов и средством для укрепления иммунитета.

Шиповник также полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление ягод снижает артериальное давление и уровень «плохого холестерина», что в свою очередь уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, — подытожила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что богатые витаминами A, С и D продукты необходимы для укрепления иммунитета осенью. По ее словам, большое количество витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и черной смородине, витамина D — в печени трески и морепродуктах.